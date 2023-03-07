مصادر حكومية عراقية لـRT: زيارة وزير الدفاع الأمريكي تتعلق بتأكيد دعم واشنطن لبغداد

أكدت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى بغداد، تتعلق بتأكيد الدعم الأمريكي إلى العراق وضمان مصالح واشنطن في المنطقة

وقالت المصادر لـRT إن: "الزيارة غير معلنة على المستوى الإعلامي، لكنها جرت بالترتيب بين الحكومتين العراقية والأمريكية".

وأضافت أن: "أوستن سيلتقي مسؤولين عراقيين، أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وسيناقش معه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بدعم العراق والحفاظ على مصالحها فيه".

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المصدر: RT