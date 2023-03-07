مصادر حكومية عراقية لـRT: زيارة وزير الدفاع الأمريكي تتعلق بتأكيد دعم واشنطن لبغداد
AP
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أكدت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى بغداد، تتعلق بتأكيد الدعم الأمريكي إلى العراق وضمان مصالح واشنطن في المنطقة
وقالت المصادر لـRT إن: "الزيارة غير معلنة على المستوى الإعلامي، لكنها جرت بالترتيب بين الحكومتين العراقية والأمريكية".
وأضافت أن: "أوستن سيلتقي مسؤولين عراقيين، أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وسيناقش معه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بدعم العراق والحفاظ على مصالحها فيه".
المصدر: RT