البابا فرنسيس: هناك "مصالح إمبرطورية" ضالعة في النزاع الأوكراني

أعرب البابا فرنسيس عن اعتقاده بأن "المصالح الإمبراطورية" لمختلف البلدان، وليس لروسيا فقط، تلعب دورا في الصراع الدائر بأوكرانيا.

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وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرت اليوم الجمعة، أكد البابا استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ"رجل الثقافة".

وقال فرنسيس: "خلال ما يزيد قليلا عن 100 عام، اندلعت ثلاثة حروب عالمية: في 1914-1918، وفي 1939-1945، والحرب الحالية (في أوكرانيا) هي أيضا حرب عالمية. لقد بدأت على شكل أجزاء، لكن جميع القوى الكبرى باتت متورطة. وأصبحت أوكرانيا ساحة للمعركة، والجميع يتقاتلون هناك"، منددا بإنتاج الأسلحة والاتجار بها.

وأضاف: "المصالح الإمبراطورية متورطة هناك، ليس لروسيا فحسب، ولكن للإمبراطوريات الأخرى أيضا. إنه من طبيعة الروح الإمبريالية إبعاد الأمم إلى الخلفية".

واستذكر فرنسيس كيف جاء شخصيا إلى السفارة الروسية لدى الكرسي الرسولي، فور بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "ليقول إنه مستعد للذهاب إلى موسكو" إذا أتاحت له القيادة الروسية "نافذة للمفاوضات".

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وقال فرنسيس: "كتب لي (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف معربا عن امتنانه، لكنه أشار إلى أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب".

وفي مقابلة أخرى في وقت سابق، أكد البابا أن تفاقم الوضع في أوكرانيا يرجع إلى حقيقة أن "الناتو ينبح على أبواب روسيا".

وصرح فرنسيس مرارا بأن رحلته إلى كييف التي دعت القيادة الأوكرانية البابا أكثر من مرة لزيارتها، لن تحصل إلا بشرط قيامه بزيارة موسكو أيضا.

المصدر: "تاس"