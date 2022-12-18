البابا فرنسيس يصف النزاع في أوكرانيا بأنه "حرب عالمية"
AP
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أعرب البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية نشرت اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا هو "حرب عالمية"، ولن ينتهي في المستقبل القريب.
وأضاف البابا: "قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين وذلك للمرة الثالثة".
وذكر الحبر الأعظم، أنه على تواصل ويستقبل ممثلي أوكرانيا، ويقدم المساعدة.
وأضاف البابا فرنسيس: "لا أرى نهاية [للنزاع] على المدى القصير لأن ما يجري هو حرب عالمية".
ووفقا له، "هناك بالفعل عدة أياد متورطة في هذه الحرب. هناك العديد من المصالح المتشابكة فيها".
المصدر: تاس