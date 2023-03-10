سفير أذربيجان في إسرائيل: لا يمكنكم استخدام مطاراتنا لمهاجمة إيران

قال السفير الأذربيجاني في إسرائيل، مختار محمدوف، إنه لن يسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام أذربيجان كقاعدة للتزود بالوقود خلال أي هجوم ينفذه ضد إيران.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، نفى محمدوف تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التي أوردتها صحيفة "هآرتس" في وقت سابق من هذا الشهر بأن بلاده أعدت مهبطا جويا يهدف إلى مساعدة إسرائيل في حال قررت مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، أو كان قد سمح للموساد بإنشاء فرع له في أذربيجان لمراقبة ما يحدث في إيران.

وقال: "أذربيجان أعلنت منذ البداية أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد دول أخرى.. هذا لأننا نتوقع من الدول الأخرى ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية"، مشددا على أن "هذه التقارير كاذبة".

المصدر: "جيروزاليم بوست"