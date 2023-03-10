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"العدد هو الأهم".. موسكو تكشف سبب استبعاد "خطة سلام" زيلينسكي من نص القرار الأممي حول أوكرانيا

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Globallookpress
دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
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خفف الغرب بشكل كبير لهجة القرار الأممي المناهض لروسيا والذي تم تبنيه في 23 فبراير حول أوكرانيا، وأزال منه حتى "خطة السلام" الأوكرانية من أجل ضمان أكبر عدد من الأصوات لدعم القرار.

صرح بذلك دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع قناة The Dive  على "يوتيوب" أمس الخميس.

وقال الدبلوماسي إن نص القرار الذي طرحوه جاء مخففا جدا مقارنة بالتوقعات الأصلية للأوكرانيين والغربيين، وأضاف أنه لو تم تمرير بعض التعديلات التي اقترحتها بيلاروس، "لكان يمكن أن نؤيده نحن أنفسنا – إلى هذه الدرجة فقد حدته".

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وتابع: "لقد كان همهم هو الرقم (أي عدد الدول المؤيدة للقرار)، واتضح أنه أقل بقليل مما كانوا يأملون، على الرغم من ممارسة الضغط والابتزاز وكل الحيل الإجرائية. لقد تمكنوا في النهاية من الحصول على نص بعيد كل البعد عن أهداف هذا القرار".

وقال بوليانسكي: "اعتقد أنه حتى الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي لم يطلع على نص هذا القرار لأنه قال لصحفي إيطالي قبل التصويت إن الجمعية العامة ستدعم "خطته للسلام".

وتابع: "لكن "خطته للسلام" استبعدت من القرار لأن كثيرا من الدول قالت إنها لن تؤيدها لأنها لم تكن بناءة بل وكانت عبارة عن إنذار. لذلك تم حذفها للحصول على المزيد من الأصوات".

واقترحت أوكرانيا، بدعم من الدول الغربية، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يزعم أنه يهدف إلى تحقيق السلام، وتضمن مطالبة روسيا بسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، كما حمل روسيا وحدها مسؤولية اندلاع النزاع.

وأيدت القرار 141 دولة، وعارضته 7 دول، وامتنعت 32 دولة عن التصويت.

المصدر: "تاس"

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