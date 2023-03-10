ارتجاج دماغي سيبقي زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي أياما في المستشفى

أصيب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمركيي، ميتش ماكونيل، بارتجاج دماغي حيث سيبقى في المستشفى بضعة أيام حسبما أعلن فريقه.

وقال المسؤول الإعلامي في فريقه ديفيد بوب إن البرلماني المخضرم البالغ 81 عاما "تعثر" خلال عشاء يوم أمس الأربعاء في أحد فنادق واشنطن وأدخل المستشفى إثر ذلك.

وأضاف المسؤول الإعلامي أن ماكونيل "سيبقى أياما عدة في المستشفى لتلقي العلاج والخضوع للمراقبة".

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وتمنى الرئيس الديمقراطي جو بايدن "الشفاء العاجل" لماكونيل، وكتب في تغريدة "نتطلع إلى رؤيته مجددا في مجلس الشيوخ".

والسيناتور الذي يمثل ولاية كانتاكي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ منذ 2007، وهو من كبار خصوم الرئيس بايدن في عدد من المسائل التشريعية.

وماكونيل حاليا هو رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وحين كان رئيسا للأكثرية عمل بتنسيق وثيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب ولا سيما لتعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا إذ يتطلب ذلك مصادقة مجلس الشيوخ، ما سمح لهذه الهيئة بإلغاء حق النساء في الإجهاض على المستوى الوطني.

المصدر: "أ ف ب"