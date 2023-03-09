زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي يسقط في أحد الفنادق وينقل إلى المستشفى

نقل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى المستشفى، بعد أن سقط في أحد فنادق العاصمة واشنطن، حسبما قال المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم الزعيم الجمهوري إن "ماكونيل (81 عاما) تعثر هذا مساء اليوم (الأربعاء) في فندق محلي خلال مأدبة عشاء خاصة. لقد تم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج".

يذكر أن ماكونيل هو زعيم مجلس الشيوخ الأطول خدمة في تاريخ الولايات المتحدة. ويقضي الآن فترة ولايته السابعة بعد انتخابه لأول مرة لمجلس الشيوخ عام 1984 وكان زعيم الأغلبية في الغرفة من 2015 إلى 2021.

المصدر: axios