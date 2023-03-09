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بايدن: ترامب هو الرئيس المقبل للبلاد

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بايدن: ترامب هو الرئيس المقبل للبلاد
Legion-Media
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيقود البلاد مستقبلا.

وأضاف بايدن وهو يقدم مقترحاته للميزانية في فيلادلفيا: "ربما نتذكر عندما كنت أتنافس على الرئاسة، كنت أشتبك مع الرئيس السابق ترامب وربما الرئيس المستقبلي".

وأعلن ترامب في وقت سابق مشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ليبدو أن السباق إلى البيت الأبيض بدأ قبل أكثر من 20 شهرا من موعده المقرر في نوفمبر من العام المقبل 2024.

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المصدر: نوفوستي 

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