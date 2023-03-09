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روسيا تعمل على تنظيم اجتماع بين تركيا وسوريا وإيران في موسكو

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روسيا تعمل على تنظيم اجتماع بين تركيا وسوريا وإيران في موسكو
Sputnik
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا مستمرة في العمل على تنظيم اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو الأسبوع المقبل.

وقال بوغدانوف: "نحن نعمل على ذلك. نحن اقترحنا الاجتماع الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر التأكيد النهائي من جميع الأطراف. ونأمل في أن ينجح كل شيء".

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وتابع: "الجانب الإيراني أكد حضوره، والجانب التركي أكد ذلك أيضا، والجانب السوري ينوي ذلك. لكن هناك بعض التباينات، ولهذا فإن العمل لا يزال مستمرا".

وكشف بوغدانوف في وقت سباق أنه يجري العمل بشكل متكتم وهادئ على ترتيب اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

واستضافت روسيا في ديسمبر أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما.

المصدر: تاس

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