زاخاروفا تحذر من محاولات وارسو الاستيلاء على أراض أوكرانية

حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من نشاط بولندي واضح للاستيلاء على أراض أوكرانية، مشيرة إلى نهب آلاف الأطنان من تربة أوكرانيا الخصبة على غرار ما فعلته ألمانيا النازية.

وكتبت زاخاروفا على تيليغرام: "نلاحظ استحواذا بولنديا زاحفا على أراض أوكرانية في عدة اتجاهات".

وكشفت زاخاروفا عن خطط الجانب البولندي الهادفة لتوسيع بنيته التحتية في أوكرانيا وزيادة نفوذ المجموعات البولندية.

وأشارت لفيديوهات على الإنترنت تظهر إخراج البولنديين شاحنات محملة بالتربة الزراعية الأوكرانية الخصبة، معتبرة ما يجري بأنه عملية نهب على نطاق وطني وأضافت أن "النازيين بدورهم قاموا بتصدير التربة السوداء من أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".

المصدر: RT