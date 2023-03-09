وسائل إعلام: ألمانيا تعتزم شراء أنابيب غاز لـ"السيل الشمالي"

أفادت صحيفة Welt الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الحكومة الألمانية بحثت مع السلطات الأمريكية شراء 3000 أنبوب من شركة Nord Stream 2 AG المفلسة.

وقالت الصحيفة إن العقوبات الأمريكية لم تعد تشكل عقبة أمام شراء الأنابيب بشرط عدم إرسال الأموال إلى موسكو.

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وذكرت مصادر حكومية للصحيفة أنه تم توضيح جميع الأمور الضرورية مع السلطات الأمريكية. ويبقى فقط البحث عن حل موثوق به ليصل المال إلى المسؤول السويسري عن الشركة المفلسة ولا يتسرب.

وأفادت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الألمانية تجري حاليا مفاوضات بشأن إبرام عقد مع ممثل شركة Nord Stream 2 AG.

وأشارت إلى أن توصيل محطة الغاز الطبيعي المسال المخطط لها سيستغرق وقتا أطولا بكثير في حال تصنيع الأنابيب من الصفر.

المصدر: نوفوستي