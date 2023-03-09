موافقة مبدئية أوروبية على منح كوسوفو نظام دخول بدون تأشيرة

أفاد البرلمان الأوروبي، بأنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على فرض الاتحاد الأوروبي لنظام بدون تأشيرة مع كوسوفو وذلك للزيارات القصيرة.

وقال بيان صدر عن البرلمان: "يوم الأربعاء توصلت مجموعات التفاوض من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره حول منح تأشيرات قصيرة الإقامة لمواطني كوسوفو".

ووفقا للوثيقة المذكورة، يجري الحديث عن منطقة شنغن. وفي إطار الاتفاقية، يعفى حاملو جوازات السفر الصادرة من كوسوفو من متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة - حتى 90 يوما - في غضون فترة 180 يوما.

والآن يجب أن يتم الاتفاق بشكل منفصل بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأولاوبي.

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يوم أمس الأربعاء، وقع كل من رئيسة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس "البرلمان" جلاوك كونيفتسا بشكل رسمي على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي كان من المتوقع تقديمه رسميا يوم الخميس في بروكسل.

وبعد التوقيع، قال كورتي إن بريشتينا ستقدم هذا الطلب إلى الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوم الأربعاء.

ويشار إلى أن كل ذلك يجري، في ظل تفاقم الأوضاع في المنطقة.

المصدر: نوفوستي