بيسكوف: لا علاقة لروسيا باضطرابات جورجيا على خلفية قانون العملاء الأجانب

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الاضطرابات في جورجيا تثير قلق الكرملين، وأكد على أنه لا علاقة لموسكو بهذه الاضطرابات.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع بأن "الاضطرابات على خلفية مشروع قانون العملاء الأجانب في جورجيا تثير قلق الكرملين، ومن المهم لروسيا أن يخيم الهدوء على طول محيط حدود البلاد".

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وقال بيسكوف: "جورجيا لا تزال دولة مجاورة لنا، وعلى الرغم من حقيقة أنه ليس لدينا علاقات مع جورجيا في حد ذاتها، إلا أن الوضع هناك بالطبع لا يمكن سوى أن يثير قلقنا. بالطبع، من المهم بالنسبة لنا أن يسود السلام. والوضع هناك الآن ليس في أفضل حالاته".

وحث بيسكوف المواطنين الروس في جورجيا على توخي الحذر وسط الأحداث الأخيرة في هذا البلد، حيث تابع: "من الواضح أن أعمال الشغب تحدث في الشوارع، ومن الواضح أنه من المهم جدا للمواطنين الروس الامتناع عن البقاء في المناطق التي تحدث فيها أعمال الشغب هذه. ونوصي مواطنينا بتوخي الحذر الشديد".

المصدر: تاس