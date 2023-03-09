الأمين العام للأمم المتحدة يحث أطراف النزاع في جورجيا على تجنب التصعيد

دعا الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في جورجيا إلى تجنب الخطوات التي تؤدي إلى التصعيد.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق لوكالة "نوفوستي" الروسية بإن الأمين العام للأمم المتحدة يراقب الوضع في جورجيا، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر، مؤكدا على أهمية حرية التعبير وشفافية عمل وسائل الإعلام دون عوائق وكذلك على حرية المجتمع المدني، وحق الشعب في التظاهر السلمي.

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وقد بدأت الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي صباح يوم أول أمس الثلاثاء 7 مارس، حيث عارض المشاركون فيها اعتماد مشروع قانون العملاء الأجانب، الذي تمت الموافقة عليه ذلك اليوم في القراءة الأولى، بعد أن تلقى البرلمان الجورجي في وقت سابق مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي، يقترح بموجبه إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلات من دول أجنبية. ويؤكد المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي، فيما ذكرت المعارضة وكذلك السفيرة الأمريكية لدى جورجيا في وقت سابق أن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون الأمريكي، وهو مماثل للقانون المعمول به في روسيا على حد زعمهم.

المصدر: نوفوستي