اعتقال 3 أشخاص في اليابان بتهمة مقالب "إرهاب السوشي"

اعتقلت الشرطة اليابانية 3 أشخاص، بسبب مقالب تتعلق بالنظافة في مطعم سوشي، بعدما أثارت فيديوهات لأفعالهم الغريبة، والتي أطلق عليها اسم "إرهاب السوشي"، غضبا واسعا على الإنترنت.

يظهر مقطع فيديو، أحد أعضاء المجموعة وهو يمسك قطعة من السوشي من طبق أثناء مرورها على حزام ناقل، ويدفع اللقمة بأكملها في فمه ثم يشرب صلصة الصويا مباشرة من زجاجة مشتركة.

وأظهرت مقاطع فيديو مماثلة تم تصويرها في سلاسل مختلفة الشهر الماضي على منصات بما في ذلك Twitter و TikTok، ويبدو أن عمر بعضها أسابيع أو حتى سنوات.

ومن بين "المقالب البغيضة" الأخرى، لمس قطع السوشي المتحركة، أو الشرب من فنجان الشاي قبل إعادته إلى الرف.

واتهمت الشرطة الشبان الثلاثة، بالسعي إلى عرقلة العمل في سلسلة المطاعم الرئيسية كورا سوشي، والتي تلقت عددا كبيرا من شكاوى العملاء بعد انتشار الفيديو.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ريوغا يوشينو 21 عاما وفتاة لم يذكر اسمها تبلغ من العمر 15 عاما اعتقلا الأربعاء، من منطقة ايتشي الوسطى، بينما تم القبض على العضو الثالث في المجموعة، وهو رجل يبلغ من العمر 19 عاما تم حجب هويته، الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن تصرفات المجموعة أجبرت الموظفين في كورا سوشي على إجراء التنظيف في حالات الطوارئ "مما يجعل العمليات التجارية العادية صعبة".

ويُعتقد أن الاعتقالات هي الأولى في هذه الملحمة التي أثارت ضجة في اليابان، البلد الذي اشتهر بمعايير النظافة العالية.

وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن، إلا أن "عرقلة العمل بالقوة" يمكن أن تنطوي على عقوبات صارمة بموجب القانون الياباني - بما في ذلك عقوبة محتملة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ورحبت الشركة التي تدير كورا سوشي، والتي لديها ما يقرب من 500 مركز بيع في اليابان، بالاعتقالات.

وقالت الشركة في بيان "نأمل بصدق أن تنشر الاعتقالات الوعي في المجتمع بأن هذه المقالب التي تقوض بشكل أساسي نظامنا على أساس علاقة الثقة مع العملاء، هي جريمة، وأنه لن تكون هناك أعمال مماثلة في المستقبل".

ومن بين سلاسل المطاعم الأخرى التي تأثرت بالمقالب، شركة Sushiro، التي شهدت هبوطا حادا في أسهمها الشهر الماضي بعد أن أظهر مقطع فيديو عميلا يبدو أنه مراهق يلعق الجزء العلوي من زجاجة صلصة الصويا المشتركة في أحد متاجرها.

وكتب أحد مستخدمي تويتر اليابانيين في ذلك الوقت: "هذا أمر مقزز"، وأضاف آخر: "لا يمكنني الذهاب إلى مطاعم السوشي التي تعمل بالحزام الناقل بعد الآن".

المصدر: أ ف ب