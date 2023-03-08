وفد روسي يؤكد دعمه للفصائل الفلسطينية في مواجهة الأعمال الإسرائيلية المتطرفة

التقى المبعوث الروسي فيتالي نعومكين والوفد المرافق له، قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق لبحث تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية والجهود الروسية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة.

وأكد نعومكين خلال اللقاء، "عمق العلاقات التي تربط بين روسيا وفلسطين وحرص روسيا على دعم القضية الفلسطينية وعلى وحدة الشعب الفلسطيني".

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وقال نعومكين على هامش اللقاء: "العلاقات بين روسيا ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل والجبهات والمنظمات الفلسطينية علاقات قديمة تخدم قضيتنا المشتركة، ونحن منذ وقت بعيد كنا نشترك في الجهد المساعد للجهود التي تبذلها منظمة التحرير وكل المنظمات الفلسطينية من أجل توحيد الصف الفلسطيني".

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وحول تقييمه للوضع الفلسطيني في ظل حالة التوتر والتصعيد الإسرائيلي التي تشهدها الساحة الفلسطينية والدور الروسي في هذا الإطار قال نعومكين: "دور روسيا واضح وهو دور داعم للقضية الفلسطينية، كما هو حال تاريخ العلاقات الروسية الفلسطينية وكذلك خلال الوضع الحالي في ظل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من ممارسة شتى أنواع الضغط والملاحقات بحق الفلسطينيين، وأعتقد أن دور روسيا مهم جدا لأنها تتضامن مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين".

المصدر: سبوتنيك