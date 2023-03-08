هل تفجر قوة إسرائيل المميتة ضد الفلسطينيين انتفاضة جديدة؟

بموازاة إضراب شامل عم مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية عمليات القوات الاسرائيلية حربا شاملة وتدميرا لجهود إعادة الاستقرار

كما طالب بيان الرئاسة الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفته بالعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني... من جانبها توعدت الفصائل الفلسطينية بالرد ودعت لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه القوات الاسرائيلية والمستوطنين. وفي موسكو حذر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه مع سفراء مصر والأردن وفلسطين من تفاقم الأوضاع مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للحد من التوترات.

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