هل تفجر قوة إسرائيل المميتة ضد الفلسطينيين انتفاضة جديدة؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw05
بموازاة إضراب شامل عم مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية عمليات القوات الاسرائيلية حربا شاملة وتدميرا لجهود إعادة الاستقرار
كما طالب بيان الرئاسة الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفته بالعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني... من جانبها توعدت الفصائل الفلسطينية بالرد ودعت لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه القوات الاسرائيلية والمستوطنين. وفي موسكو حذر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه مع سفراء مصر والأردن وفلسطين من تفاقم الأوضاع مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للحد من التوترات.