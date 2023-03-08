قائد البحرية الإيرانية: متواجدون وبقوة في المياه البعيدة ولدينا إنجازات جديدة في 3 مستويات

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن البحرية الإيرانية متواجدة وبقوة في المياه البعيدة،

وعلق الأدميرال شهرام إيراني في لقاء مع قناة "العالم"، على نتائج زیارته الأخيرة إلى سلطنة عمان قائلا: "إن القوتين البحرية في الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان أعضاء في لقاء إيونز (لقاء قادة القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي)، ونحن مسؤولون عن لجنتي "الأمن" و"الأعمال الإنسانية" في إطار إيونز".

وتابع إيراني: "بالإضافة إلى التعاون مع سلطنة عمان في هذا المجال، فنحن كدولتين جارتين شقيقيتن وصديقتين وإسلاميتين، تربطهما علاقات متجذرة، لدينا كذلك علاقات ثنائية في المجال البحري، وخاصة لدينا لجان مشتركة في مجال التنسيق البحري والاستخدام المتبادل لقدرات بعضنا البعض".

وفي سياق آخر، قال قائد البحرية الإيرانية: "الظروف العلمية والصناعية لبلدنا في مرحلة يمكننا فيها امتلاك المعدات المناسبة للبحر، وبالتالي لا تحدنا قيود في مجال الجغرافيا البحرية"، مضيفا: "من الإجراءات المدرجة على جدول أعمالنا التواجد في مختلف البحار، فنحن دولة بحرية وكأي دولة بحرية أخرى لدينا موارد كثيرة في البحار، خاصة في مجال التجارة البحرية والاقتصاد البحري، ووفقا للظروف السائدة في العالم اليوم فنحن بحاجة لدعم أسطولنا التجاري والاقتصادي".

وعن الموقع التسليحي وحجم إنجازات البحرية الإيرانية، أوضح الأدميرال إيراني قائلا: "لدينا حاليا القدرة على تصنيع أكثر المعدات تعقيدا في العالم، مثل صناعة الغواصات، وهو المنتج البشري الأكثر تعقيداً حيث يتطلب العلم والتكنولوجيا معا".

وأشار إلى الإنجازات الجديدة للبحرية الإيرانية قائلا: "لدينا بالتأكيد إنجازات في ثلاثة مستويات، تحت السطحية والسطحية والجوية، وكان آخرها التقييم النهائي لجميع المعدات والذي تم في المناورات التي أجريناها في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، ووفق الجدول الزمني، سوف يتم ضمها إلى الأسطول وسيشهد شعبنا ذلك".

المصدر: "العالم"