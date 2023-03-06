إيران تعلن تصنيع صواريخ باليستية بسرعة 8 ماخ لتدمير الأهداف البحرية المتحركة بمدى 1500 كلم

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن خبراء البلاد تمكنوا من تصنيع صاروخ باليستي له القدرة على تدمير الأهداف البحرية المتحركة، وتبلغ سرعته 8 ماخ ومداه 1500 كيلومتر.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: "توصلت إيران الى القدرة على تصنيع الصواريخ الباليستية القادرة على تدمير الوحدات البحرية العائمة المتحركة".

وتابع اللواء باقري: "تم اختبار هذا الصاروخ بنجاح، ويتم حاليا تصنيعه بعدد كبير، وبهذا أصبحت إيران من بين الدول الثلاث في العالم التي لديها تقنية تصنيع هذا النوع من الصواريخ، مؤكدا أنه بامتلاك ذلك، سيتم توفير الأمن بشكل لافت في البحار المحيطة بنا الى مسافة اكثر من 1000 كيلومتر".

وأردف: "إن هذا الصاروخ الباليستي يستهدف من الجو وبدقة عالية (نقطية) الأهداف المتحركة بسرعة 8 ماخ وبمدى 1500 كيلومتر، وفي هذه الحال فإن حاملات الطائرات والسفن المعادية لن تكون آمنة على مسافة 1500 كيلومتر من سواحلنا، وهذا الانجاز قد تحقق على يد النخب من شبابنا، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه الوتيرة المتنامية".

المصدر: "فارس"