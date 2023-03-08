ضابط مخابرات أمريكي سابق: الصراع في أوكرانيا يدخل مرحلته النهائية وقد يحسم الخريف المقبل

صرح ضابط استخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، بأن الصراع في أوكرانيا دخل مرحلته النهائية، وسيبدأ الجيش الروسي في "تمزيق" سلاسل توريد القوات الأوكرانية وينتصر في الخريف

وقال ريتر على قناته في "يوتيوب": "الصراع يدخل مرحلته النهائية. تتمثل إحدى الاستراتيجيات الروسية في سحق القوات الأوكرانية تقريبا، والعنصر الرئيسي في هذه العملية هو تدمير الخدمات اللوجستية. ينفد الأوكرانيون من الذخيرة والدبابات وكل شيء آخر، لذلك يتوسل زيلينسكي للحصول على أسلحة ويقول، إذا لم تعطوني كل هذا للقتال، فعندئذ يجب أن تقاتلوا بأنفسكم - أبناء وبنات أمريكا".

وفي فبراير، توقع ريتر استسلام القوات الأوكرانية بحلول أكتوبر من هذا العام، ووفقا لضابط المخابرات السابق، ستتوقف أوكرانيا عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف.

ووفقا للمستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، سيتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في أوكرانيا والموافقة على اتفاقية سلام مع موسكو، وإلا فإن الجيش الروسي سوف يعبر نهر دنيبر ويسيطر على كييف.

المصدر: نوفوستي