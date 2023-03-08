إيفانكا ترامب تطلب تأجيل تقديم وثائق دعوى الاحتيال

طلبت إيفانكا ترامب، تأجيل تقديم وثائق متعلقة بدعوى الاحتيال المقدمة ضد والدها، لأن الدفاع الذي يجادل بأنها ليست مسؤولة عن البيانات المالية الاحتيالية سيستغرق وقتا أطول للتحضير.

في وثائق المحكمة، يجادل محامو ترامب بأن شكوى الاحتيال البالغة 250 مليون دولار، التي تم رفعها العام الماضي ضدها وضد المدعى عليهم والدها الرئيس السابق دونالد ترامب وشقيقها ترامب الإبن، من قبل المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس "لا تحتوي على ادعاء واحد بأن ترامب أنشأتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أعدت، أو راجعت، أو صادقت على أي من البيانات المالية لوالدها".

وكتب محاموها: "كان أفراد آخرون مسؤولين عن هذه المهام"، مشيرين إلى أن القضية "ليست بسيطة" لأنها استقالت من دورها في الشركة في عام 2017 لتولي منصبا في إدارة والدها.

وقال القاضي الذي يشرف على قضية الاحتيال، قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك، آرثر إنغورون، إن محاكمة 2 أكتوبر ستبدأ في الوقت المحدد، لكن طلب السيدة ترامب بالتأجيل يشير إلى الظروف "الفريدة" لدورها في القضية ويلاحظ أنها لم تتهم بالكذب بشأن الشؤون المالية لوالدها على الرغم من دورها السابق كرئيسة تنفيذية في منظمة ترامب.

المصدر: "الإندبندنت"