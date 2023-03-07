شولتس: تحدثت مع بوتين عدة مرات خلال العام والتواصل سيستمر

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه خلال العام اتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "مرات عديدة" و "لفترة طويلة"، وينوي الاستمرار في ذلك.

وذكر موقع الحكومة الألمانية على الإنترنت، أنه خلال نقاش في مدينة كوتبوس، أشار شولتس إلى أنه: "منذ ذلك الحين بعد آخر لقاء شخصي في موسكو عام 2022، أجريت الكثير من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت لفترة طويلة جدا، وسأواصل القيام بذلك، على الرغم من اختلاف وجهات نظرنا ".

وصرح شولتس، في وقت سابق، بأن الغرب لن يتخذ قرارا بشأن شروط السلام في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال التنازلات الإقليمية من كييف، بدلا من الأوكرانيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن بوتين منفتح على المفاوضات مع شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن لم تكن هناك مبادرات منهما.

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المصدر: غازيتا.رو