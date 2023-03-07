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البيت الأبيض: التخلي عن مواجهة روسيا في أوكرانيا قد يعرضنا لخسائر أكبر

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البيت الأبيض: التخلي عن مواجهة روسيا في أوكرانيا قد يعرضنا لخسائر أكبر
AP Evan Vucci
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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اعتبر البيت الأبيض أن تخلي الولايات المتحدة وحلفائها عن دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا من شأنه أن يؤدي إلى "خسائر أكبر" بالنسبة لواشنطن، بما في ذلك ضحايا بين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، تعليقا على العواقب المحتملة للتخلي عن دعم أوكرانيا: "كم هي الخسارة المادية والبشرية، بين الأمريكيين لو توقفنا غن دعم كييف؟".

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وتابع قائلا إن "الرئيس (جو بايدن) على قناعة بأن هذا سيكلفنا أكثر بكثير من تكلفة دعم أوكرانيا في ميدان القتال الآن".

وأضاف، تعليقا على النزاع في أوكرانيا: "هذه حرب الاستقلال. هذه حرب من أجل حق أوكرانيا في الوجود"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تدرك ذلك تماما".

يذكر أن الولايات المتحدة قد أنفقت أكثر من 75 مليار دولار على دعم أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. وتمثل المساعدات العسكرية أكثر من 46 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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