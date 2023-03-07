أول تعليق من البيت الأبيض على تقرير "نيويورك تايمز" حول تفجير "السيل الشمالي"

دعا البيت الأبيض لعدم استباق نتائج تحقيقات الدول الأوروبية في تخريب أنابيب غاز "السيل الشمالي"، وذلك في أول تعليق له على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الحادث.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلى أن التحقيقات التي تجريها ألمانيا والسويد والدنمارك مستمرة.

وقال: "أود عدم استباق التحقيقات، وأتمنى أن تتوجهوا إلى تلك الدول الأوروبية بطلب التعليق على التحقيق".

وأضاف أن "التحقيقات الثلاثة مستمرة، ولم تنته. وحسبما أعرف، لم تكشف أي دولة علنيا عما عثرت عليه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر ما حدث "عملا تخريبيا".

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وأردف: "يجب انتظار نتائج التحقيقات. وبعد ذلك فقط سيتعين علينا أن نقرر ما هي الخطوات التي قد تكون مجدية".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة تشير إلى وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" وراء تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" الروسية في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن الجماعة كانت تضم مواطنين أوكرانيين أو روسا أو الاثنين معا، ولكن لا يوجد هناك أي دليل على تورط السلطات الأوكرانية في العملية، كما لم يتم العثور على أي دليل لوقوف روسيا أو الولايات المتحدة وراء العملية، حيث لم تصدر أي موافقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن أو مسؤولين أمريكيين كبار على تنفيذ التفجير، حسب الصحيفة.

وأشار المسؤولون إلى أن تلك المعلومات لا تزال أولية، وأن هناك أمورا كثيرة لا تزال غامضة أو مجهولة. ورفضوا الكشف عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي كانت بحوزتهم أو طريقة الحصول عليها.

المصدر: وكالات + "نيويورك تايمز"