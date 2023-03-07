المحكمة العليا في إسلام أباد توقف مذكرة اعتقال عمران خان

ذكرت قناة "جيو تي في" أن محكمة إسلام أباد العليا، علقت مذكرة توقيف أصدرتها محكمة منطقة العاصمة بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، لدواع صحية جراء محاولة اغتياله

وأشارت القناة أنه وفقا للمحكمة، فإن عمران خان مطلوب للمثول أمام محكمة محلية في 13 مارس 2023.

وتغيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، عن جلسة محاكمة في إسلام آباد اليوم الثلاثاء، للرد على الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.

وأضافت القناة أنه، لم يمثل رئيس الوزراء السابق مرة أخرى أمام جلسة محكمة مقاطعة إسلام أباد في قضية بيع هدايا أجنبية.

وأشار محاموه إلى أن خان "امتنع عن المثول أمام المحكمة" بسبب اعتلال صحته و "الإعاقة" التي أصيب بها نتيجة محاولة اغتياله في نوفمبر2022.

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المصدر: تاس