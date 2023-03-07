بولندا تعلن عزمها تسليم كييف 10 دبابات "ليوبارد" إضافية

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، أن وارسو ستسلم 10 دبابات أخرى من نوع "ليوبارد" إلى كييف هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي: "اتفقنا مع وزير (الدفاع الألماني بوريس) بيستوريوس على أنني سأكون مسؤولا عن إنشاء تحالف من البلدان التي لديها دبابات Leopard 2A4، والوزير بيستوريوس، على (تحالف الدول التي لديها) دبابات Leopard 2A6".

وأضاف أنه متأكد من أن 4 دبابات من نوع "Leopard 2A4" تم تسليمها لكييف و10 دبابات سترسلها وارسو هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن وزير الدفاع البولندي عن وصول أول أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال في تصريح صحفي: "يجب أن أؤكد أنه بفضل جهود بولندا، على وجه الخصوص، وصلت بطاريات باتريوت وأول دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لسنا فقط النقطة الرئيسية لنقل المساعدات، ولكننا أيضا أحد أكبر المانحين".

المصدر: وكالات