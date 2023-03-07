وزير دفاع بولندا يعلن عن وصول منظومة دفاع جوي (باتريوت) إلى أوكرانيا

أعلن وزير دفاع بولندا وصول أول أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك اليوم الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة لا رازون الإسبانية: "يجب أن أؤكد أنه بفضل جهود بولندا، على وجه الخصوص، وصلت بطاريات باتريوت وأول دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لسنا فقط النقطة الرئيسية لنقل المساعدات، ولكننا أيضا أحد أكبر المانحين".

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وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية الصراع، حولت وارسو أكثر من 2.2 مليار يورو من الأسلحة إلى كييف، منوها بحقيقة أن هذا المبلغ لا يشمل التكاليف التي تكبدتها بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين، ولا الأموال التي تم إنفاقها على نقل دبابات ليوبارد القتالية.

وردا على سؤال حول نقل المقاتلين والقوات الجوية الأخرى إلى أوكرانيا، قال الوزير إن القرارات بشأن هذه المسألة يجب أن تتخذ على مستوى أوسع من الحلفاء.

المصدر: نوفوستي