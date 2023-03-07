المندوب الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي: الإجراءات الغربية تعرقل عمل الرباعية الدولية

صرح القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف بأن الإجراءات الغربية عرقلت عمل اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات لوغفينوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حيث تابع بأن الاتحاد الأوروبي انضم بالفعل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عرقلة أنشطة اللجنة الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط.

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وقال لوغفينوف إن "أنشطة الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط معطلة بالفعل، وقبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بدأت واشنطن في وضع العراقيل أمام عمل اللجنة، والآن انضم إليها فعليا الاتحاد الأوروبي".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت، نهاية فبراير الماضي، بأن موسكو قلقة من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وترى أن أحد العوامل الحاسمة في تدهور الوضع هو رفض الولايات المتحدة الأمريكية التعاون بشكل بناء على الصعيد الإقليمي.

من جانبه، صرح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، لوكالة "نوفوستي"، يناير الماضي، بأن روسيا، وعلى الرغم من قرار الولايات المتحدة بتجميد عمل الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط، مستعدة للعودة إلى العمل في هذه الصيغة.

وفي مقابلة مع "نوفوستي" أيضا، صرح وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية رياض المالكي، مطلع فبراير، بأنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي القول بأن الرباعية الدولية للتسوية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية "ميتة"، وفلسطين ترحب بمشاركة روسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وتتكون اللجنة الرباعية الدولية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي