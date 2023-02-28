الاتحاد الأوروبي يعبر عن القلق إزاء موجة العنف الجديدة في الأراضي الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ، إزاء موجة العنف الجديدة في الأراضي الفلسطينية، مدينا "الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ، إزاء استمرار تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويدين الهجوم الإرهابي في الضفة الغربية، يوم الأحد، والذي قتل فيه إسرائيليين، وهجوم آخر، يوم الاثنين، أودى بحياة إسرائيلي آخر".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين، الذي أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة عدة مئات من الفلسطينيين، وإحراق منازل ومتاجر، وتدمير غير مقبول للممتلكات الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أجرى اتصالا بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، ليلة الأحد، لنقل رسالة مفادها أن "العنف والإرهاب يجب أن يتوقف؛ وأنه يجب حماية جميع المدنيين، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد".

وطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اتخاذ خطوات فورية لإنهاء "دورة العنف المميتة" هذه، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة.

المصدر: "سبوتنيك"