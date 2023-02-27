فرنسا وبريطانيا تدينان عنف المستوطنين في الضفة الغربية

دانت وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة البريطانية في تل أبيب أعمال العنف الاستيطانية في الضفة الغربية، التي شملت حرق منازل وسيارات مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات.

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة" في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم نفذه مستوطنون على قرية انتقاما لمقتل إسرائيليين اثنين.

وقالت في بيان "فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين في 26 فبراير. أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة"، معربة عن خوفها من أن يخرج الوضع في الضفة الغربية المحتلة عن "السيطرة".

بدورها قالت السفارة البريطانية: "مشاهد عنف المستوطنين في حوارة والقرى المجاورة أمس التي أدت إلى إصابة ما يقرب من 400 فلسطيني وإحراق عشرات المنازل والشركات والسيارات مروعة. يجب تقديم المستوطنين المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة. السلام يجب أن يسود".

وأضافت: "المملكة المتحدة تدين مقتل سامح أقطاش خلال نفس الهجمات التي نفذها المستوطنون. كان سامح عامل إغاثة فلسطيني خاطر بحياته لإنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا. إننا نحث إسرائيل على محاسبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة".

UK condemns killing of Sameh Aqtash during same attacks by settlers & expresses condolences to his family. Sameh was a Palestinian aid worker who risked his life to save victims of the earthquake in Turkey. We urge Israel to hold perpetrators of this dreadful crime to account.2/2 — UKinJerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) February 27, 2023

المصدر: "أ ف ب" + RT