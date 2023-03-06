الاتحاد الأوروبي: "طالبان" تبذل قصارى جهدها لمحاربة تنظيم داعش

قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بأفغانستان، توماس نيكلاسون، إن حركة طالبان "تبذل قصارى جهدها لردع الجماعات المسلحة"، من بينها "داعش"، وهو "من المطالب الرئيسية للمجتمع الدولي".

وقال نيكلاسون في مقابلة مع "أريانا نيوز" نيكلاسون أن "قيادة حركة طالبان تبذل قصارى جهدها لمحاربة الإرهابيين من تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "قمع الجماعات الإرهابية هو أحد المطالب الرئيسية للمجتمع الدولي وجيران أفغانستان.. من الواضح أنها(حركة طالبان) تهتم جيدا بهذا الأمر".

وفي وقت سابق، صرحت طالبان بأنها لن تسمح لتنظيم داعش بتهديد الدول المجاورة من أفغانستان.

وأعلنت طالبان بداية الشهر الحالي عن تصفية قاري فاتح، وهو قيادي كبير في تنظيم داعش والمسؤول عن هجمات ضد سفارتي روسيا وباكستان في سبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

ودعت سلطات "طالبان" في أفغانستان، في وقت سابق، الولايات المتحدة، إلى إعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني وفق قرار المحكمة: "يجب إعادتها بدون أي شروط وأحكام".

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المصدر: تاس