روسيا تهدف إلى العمل البناء مع الحكومة القبرصية الجديدة

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن "روسيا وقبرص تربطهما علاقات صداقة طويلة الأمد وتعاون متبادل المنفعة"، وتهدف إلى التفاعل البناء مع الحكومة القبرصية الجديدة.

وأكد السفير الروسي لدى قبرص، مراد زيازيكوف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، يوم الاثنين، أن روسيا تهدف إلى التفاعل البناء مع الحكومة القبرصية الجديدة.

وأشارت البعثة الدبلوماسية بأن: "السفير الروسي مراد زيازيكوف، هنأ كونستانتينوس كومبوس، على تعيينه في المنصب الجديد، وأعرب عن أمله في العمل المشترك البناء في المستقبل".

وأثناء المحادثة، تمت مناقشة الوضع الحالي، وآفاق العلاقات الثنائية، والمواضيع الرئيسية على جدول الأعمال الدولي".

ووفقا لآخر استطلاع للرأي العام أجرته هيئة الإذاعة الحكومية القبرصية، فإن غالبية سكان قبرص لا يوافقون على انضمام بلادهم إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية، وعارض 56 بالمئة منهم عقوبات الاتحاد الأوروبي، وألقى 52 بالمئة اللوم على الناتو في الأزمة الأوكرانية، وكان 48 بالمئة ضد مصادرة الأصول الروسية، وعارض 84 بالمئة نقل معدات عسكرية روسية الصنع إلى أوكرانيا، والتي تعمل حاليا مع الجيش القبرصي.

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المصدر: تاس