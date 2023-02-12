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فوز وزير الخارجية القبرصي السابق في الانتخابات الرئاسية

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فوز وزير الخارجية القبرصي السابق في الانتخابات الرئاسية
Globallookpress MFA Russia
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فاز وزير الخارجية القبرصي السابق، نيكوس كريستودوليدس، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في قبرص، متغلبا على منافسه الممثل السابق لقبرص لدى الأمم المتحدة، أندرياس مافرويانيس.

بعد فرز 99.5٪ من الأصوات، حصل كريستودوليدس على تأييد 51.9٪ من الأصوات، بينما حصل مافرويانيس على 48.1٪.

ووفقا لهذه النتيجة، يعتبر أن وزير الخارجية القبرصي السابق انتصر على منافسه، الذي اعترف بهزيمته.

المصدر: تاس

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