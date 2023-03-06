الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده يجب أن تعتمد فقط على نفسها لتحقيق النمو

أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه يتعين على بلاده تعزيز قدراتها الإنتاجية، وأن تعتمد على نفسها، في وقت تواجه بكين ضغوطا شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد خلال الدورة السنوية للبرلمان في إشارة إلى الأمن الغذائي: "أقول غالبا إن هناك أمرين يجب تأمينهما، الأول هو وعاء الطعام في الصين".

و"الثاني هو بناء قطاع تصنيع قوي".

وقال الرئيس الصيني: "إن دولة كبرى يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يجب ألا تعتمد سوى على نفسها لحل هاتين الاشكاليتين"، مشيرا أن، "الأسواق الدولية لا تستطيع حمايتنا".

وأدلى بتصريحاته، يوم الأحد، في بكين أمام نواب جيانغسو (شرق)، إحدى المقاطعات الساحلية الأكثر نموا اقتصاديا.

ووفقا لتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أكد الرئيس الصيني أن تنمية مجالات أساسية ستسمح للصين بأن تصبح "دولة اشتراكية عظيمة عصرية من جميع النواحي".

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المصدر: "فرانس برس"