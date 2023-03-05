الصين تزيد ميزانيتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة

ستزيد الصين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2٪ في عام 2023 إلى 1553.7 مليار يوان (حوالي 224.8 مليار دولار بأسعار الصرف اليوم)، وفقا لمسودة الميزانية الصادرة يوم الأحد.

وجاء في وثيقة صدرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن "الإنفاق على الدفاع الوطني (سيكون) 1553.7 مليار يوان، بزيادة 7.2٪".

وقال وانغ تشاو المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي يوم السبت إن الصين تزيد ميزانيتها الدفاعية على أساس الحاجة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة والوفاء بالتزامات دولة كبيرة. ووفقا له، فإن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديدا لأية دولة في العالم.

لا تشارك الصين في الحروب وتلتزم بالطبيعة الدفاعية للعقيدة العسكرية، لكنها في الوقت نفسه تزيد الإنفاق الدفاعي سنويا في الوقت الحالي تعد الميزانية العسكرية لجمهورية الصين الشعبية ثاني أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة، بحسب خبراء.

ووفقا لمسودة الميزانية لعام 2022، خططت الصين لرفع الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (209.9 مليار دولار)، مما زاد الإنفاق العسكري بنسبة 7.1 ٪ من حيث القيمة السنوية. يثير هذا الاتجاه القلق والانتقاد من الدول الأخرى، لكن السلطات الصينية تقول إن الإنفاق العسكري للبلاد معقول وستحافظ على نمو معتدل ومستقر بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية للبلاد.

المصدر: نوفوستي