مجلس النواب الصيني: الصين تزيد من ميزانيتها العسكرية للرد على التحديات الأمنية المعقدة

قال المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني، إن بلاده تزيد من ميزانية الدفاع انطلاقا من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس نواب الشعب، وانغ تشاو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني، لا يمثل تهديدا لأي دولة في العالم.

وقال المتحدث إن "مستقبل الصين وثيق الارتباط بمستقبل العالم بأسره. ولن يشكل التحديث العسكري الصيني تهديدا لأية دولة، بل على العكس، فهو قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي".

وأوضح أن حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل من المؤشرات العالمية على مدى سنوات.

كما تطرق المتحدث إلى علاقات الصين والاتحاد الأوروبي، وقال إن تضخيم "التهديد الصيني" لا يخدم المصالح الأساسية للصين والاتحاد الأوروبي، ويجب الحفاظ على حوار بناء، حيث أن لديهما مساحة كبيرة للتعاون.

وأشار وانغ تشاو إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصف بعض الناس الصين وأوروبا بالخصمين، وقاموا بتضخيم مفهوم "التهديد الصيني".

المصدر: تاس