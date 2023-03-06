عطل في عمل "تويتر" في مختلف أنحاء العالم

أظهرت بيانات موقع Downdetector أن المستخدمين في العديد من الدول حول العالم اشتكوا من عطل في عمل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين.

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وأشار المستخدمون إلى وجود مشاكل في عمل الموقع والتطبيق للهواتف الذكية وكذلك عند الاتصال بالخوادم.

وورد أكبر عدد من الشكاوى من المستخدمين في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا.

وعاد عمل الموقع إلى طبيعته بعد نحو ساعتين. وفسرت إدارة شركة "تويتر" أن العطل ناجم عن "التأثير غير المتوقع" لبعض أعمال الفريق التقني لـ "تويتر" المتعلقة بتحديث الموقع.

المصدر: تاس