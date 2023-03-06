الخارجية النمساوية: لا ينبغي إغلاق قنوات الحوار مع روسيا

صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، بأنه لا ينبغي إغلاق قنوات الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد تصبح منصة للمفاوضات مستقبلا.

وقال شالنبيرغ في مقابلة مع صحيفة "ستاندرد" النمساوية: "لا شك في أننا لا ندعم أوكرانيا في نضالها من أجل استعادة السيادة الإقليمية وسلامة أراضيها. إن روسيا تنتهك انتهاكا صارخا جميع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "يجب ألا نقطع أي جسر ولا قناة للحوار وسنحتاج أيضا، عندما يحين الوقت، إلى منصات للمفاوضات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وفي وقت سابق اليوم، صرح الوزير، بأن موقف أوروبا من العقوبات ضد روسيا لا يجد تفهما بين ممثلي معظم دول العالم.

وقال شالنبيرغ: "هذه واحدة من القضايا المركزية التي يجب أن تهمنا هذا العام. معظم الدول لا تتفهم وجهة النظر الأوروبية.. نحن في أوروبا يجب أن ندرك أن الرواية الروسية بأن الغرب هو المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بسبب العقوبات، ناجحة في إفريقيا".

المصدر: نوفوستي + RT