صرح وزير الشؤون الأوروبية والخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، بأن موقف أوروبا من العقوبات ضد روسيا لا يجد تفهما بين ممثلي معظم دول العالم.

وقال شالنبيرغ: "هذه واحدة من القضايا المركزية التي يجب أن تهمنا هذا العام. معظم الدول لا تفهم وجهة النظر الأوروبية.. نحن في أوروبا يجب أن ندرك أن الرواية الروسية ناجحة في إفريقيا. الغرب هو المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بسبب العقوبات المناهضة لروسيا".

وفي 26 أغسطس، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الغرب يحاول اتهام موسكو بإثارة أزمة غذاء عالمية، مدركا جيدا أن "الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة" لأفعاله.

وأدت العقوبات غير الشرعية ضد روسيا، كما قال رئيس الوزراء، إلى تفاقم الاتجاهات العالمية السلبية، حيث توقفت الشركات المالية واللوجستية والبنوك الدولية عن الإقراض والتأمين وخدمة المعاملات لبيع المنتجات والأسمدة من روسيا، وتم حظر محطات الموانئ في الخارج.

المصدر: تاس