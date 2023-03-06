وزير الدفاع الإيراني: دول كثيرة تريد شراء طائراتنا المسيّرة وشراء مقاتلات "سوخوي 35" قيد المتابعة

أكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني أن هناك طلبات من عدة بلدان لشراء الطائرات المسيّرة الإيرانية .

وقال العميد اشتياني إن العديد من الدول تريدها لأنهم جميعا مقتنعون بأن قوة الطائرات بدون طيار الإيرانية فريدة وقد اجتازت الاختبار بنجاح.

وأضاف: "باتباع اعتباراتنا، نساعد بعض البلدان على تعزيز قاعدتها الدفاعية"، مشيرا إلى أن" مسالة شراء طائرات سوخوي 35 مستمرة، والآن لم يتم أخذ المعدات، ولا يزال شراء سوخوي 35 في مرحلة المتابعة".

وأردف: "حاليا، لا نحتاج إلى شراء منظومة "S400" من روسيا..الأنظمة الحالية في البلاد كافية و"باور 373" نظام رائع ترغب العديد من الدول في امتلاك مثله".

المصدر: "العالم"