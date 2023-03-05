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مقتل شخص في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك

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مقتل شخص في تحطم طائرة بالقرب من نيويورك
Sputnik
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان خلال هبوط اضطراري لطائرة خفيفة في منطقة نيويورك، حسبما ذكرت شبكة NBC الأمريكية.

وأفادت NBC، بأنه كان الثلاثة على متن طائرة Piper PA 28  ذات المحرك الواحد التي تحطمت في لونغ آيلاند، وهي جزيرة تقع غرب مدينة نيويورك.

وأضافت: "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح خطيرة بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من عدة منازل في لونغ آيلاند بعد ظهر يوم الأحد".

ولم تقع إصابات بين المواطنين في موقع تحطم الطائرة.

المصدر: نوفوستي

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