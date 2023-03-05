رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يدق ناقوس الخطر: ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية اتسعت لأبعاد مقلقة

تحدث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مساء يوم الأحد مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية

وأعرب هرتسي هاليفي عن قلقه ومخاوفه إزاء ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وغالانت من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

ومساء اليوم، طالب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت البدء بحوار بين المعارضة والائتلاف حول مشاريع القوانين حول التعديلات القضائية التي يدفعها الائتلاف الحكومي.

وجاءت تصريحات غالانت على خلفية المطالبات الواسعة التي أطلقت خلال الأيام الأخيرة من جانب جنود احتياط بعدم المثول لأداء الخدمة العسكرية احتجاجا على هذه التعديلات التي يعتبرها المعارضون بأنها بمثابة انقلاب،.

وقال وزير الأمن: "الوضع اليوم يلزمنا التحدث وبسرعة. نقف أمام تحديات خارجية ثقيلة ومعقدة، كل مطالبة برفض الخدمة العسكرية تضر بعمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على أداء المهام".

وتطرق رئيس الحكومة نتنياهو الى مطالبات رفض الخدمة، حيث أوضح قائلا في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "14" إنه خلال فترة فك الارتباط، المطالبة برفض الخدمة أدت الى رفض الأوامر.

وأضاف: "أتذكر وقت فك الارتباط، أنه كان هجوم ساحق على فكرة رفض الخدمة، والتي فعليا لم تتطور ولم تصل إلى أي مكان، لأن المعسكر القومي، كما أطلقوا عليه، لم يفكر بها قط".

وقال نتنياهو محذرا: "كل من يطالب برفض الخدمة من جانب، سيحصل عليها من الجانب الآخر، وعندها لا يمكننا العيش".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلن 37 طيارا إحتياطيا من بين 40 طيارا من وحدة النخبة"سرب المطرقة" التي يستخدم لتنفيذ هجمات جوية بعيدة، أنهم لن يشاركوا في التدريبات التي حددت لهم الأربعاء القادم.

المصدر: "I24"