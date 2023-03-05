مجلة تكشف سيناريو إنهاء النزاع في أوكرانيا ومصير البلاد فيما بعد

أكد الكاتب الصحفي في مجلة National Review، أن الغرب سيعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات السلمية، مشيرا إلى أن هذا الحل يسمح بتقسيم البلاد إلى قسمين.

وأشار روثمان في مقاله، إلى أن "حماس" الغرب بشأن القضية الأوكرانية سيستمر في التراجع عنه ما دامت الحكومة الأوكرانية "ليست موضوعة تحت الأمر الواقع".

إقرأ المزيد

وأضاف: "في هذه المرحلة، سيتم تقسيم أوكرانيا حرفياً، وبموافقة من يسمون بمؤيديها."

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أنه يتعيّن على الحلف إعداد ضمانات أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع.

كما أشار إلى أن الناتو يمكن أن يصبح جزءا منها في إطار الجهود الدولية لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

يُشار إلى أنه في ديسمبر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن النزاع الأوكراني أصبح قضية طويلة الأمد، وأي توقعات حول موعد نهايته لا يمكن الجزم به في الوقت الحالي.

المصدر: RT