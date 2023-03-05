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"لم يحن وقتها بعد".. شولتس يحدد "التوقيت المناسب" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

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Globallookpress
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداد الغرب لتقديم ضمانات أمنية محددة لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع، معتبرا في مقابلة مع شبكة CNN أن الوقت لم يحن بعد لهذا الأمر.

وأضاف شولتس: "أعتقد أنهم يعرفون أننا مستعدون لتنظيم طرح نوع من الضمان لهذا البلد من أجل فترة سلام مقبلة. لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

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هذا وجدّد شولتس التأكيد على أن الغرب لن يتخذ قرارات بشأن تسوية النزاع حول أوكرانيا، إلّا أنه وصف مسألة "انسحاب القوات الروسية" بأنها "أساس لمفاوضات السلام".

يشار إلى أنه قبل أيام، أعلن المستشار شولتس، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة ألا يصبح حلف الناتو، طرفا في الحرب بأوكرانيا.

وقال خلال كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ": "نحن حريصون على ألا يصبح الناتو طرفا في الحرب وقد أخبرت الرئيس بايدن بذلك، وسأتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذا الأمر"، مؤكدا أن ألمانيا ستستثمر في قدراتها الدفاعية.

المصدر: نوفوستي

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