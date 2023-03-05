خلل في خطوط الغاز يجبر المملكة المتحدة على تعليق الإمدادات إلى أوروبا

أعلنت المملكة المتحدة عن إيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر Interconnector حتى 8 مارس الجاري بسبب عطل أصاب المعدات، بحسبما ذكرته "بلومبرغ" اليوم الأحد نقلا عن الشركة المشغلة للخط.

وقالت الوكالة إن عمليات التوريد عبر خط أنابيب الغاز Interconnector بدأت في الانخفاض عن الأسبوع الماضي بسبب موجة البرد الشديد التي تشهدها المملكة المتحدة.

وقد أصبح خط أنابيب الغاز مصدرا هاما للإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي بعد انخفاض حاد في صادرات الغاز من روسيا الاتحادية.

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كما تبيّن أن هذا الأسبوع في أوروبا كان أكثر برودة من سابقه، ما أدى بالفعل إلى زيادة سحب الغاز من منشآت التخزين. وقد بلغت درجة الحرارة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي على مستوى المعدلات المناخية.

الجدير بالذكر أن متوسط ​​حصة الرياح في توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير، بلغ أقل من مستوى العام الماضي ووصل إلى 16٪.

كما زادت أوروبا من تدفق الغاز الطبيعي المسال من المحطات إلى نظام نقل الغاز إلى الحد الأقصى منذ بداية ديسمبر. وفي الوقت الحالي يتم الآن تحميل قدرات إعادة تسييل الغاز وحقنه الإضافي في خطوط الأنابيب في أوروبا بنسبة 74٪ من الحد الأقصى.

المصدر: تاس