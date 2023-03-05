تقرير: أسلحة إسرائيلية لأذربيجان مقابل النفط وموطئ قدم في خاصرة إيران

كشفت صحيفة "هآرتس"، أن إسرائيل باعت وسائط عسكرية حربية بمليارات الدولارات إلى أذربيجان التي تزود إسرائيل بالمقابل بالنفط وتوفر لها موطئ قدم قريب من إيران.

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وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، "طائرات شحن أذرية هبطت وأقلعت 92 مرة في مطار "عوفدا" جنوبي إسرائيل خلال السنوات السبع الأخيرة، وذلك يأتي تأكيدا على شحنات الأسلحة والذخائر من إسرائيل إلى أذربيجان، حيث يرتبط البلدان بتحالف استراتيجي منذ عشرين عاما.

وأضافت الصحيفة أن "مطار (عوفدا) التابع لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوبي البلاد هو المطار الوحيد المرخص والمسموح بنقل مواد متفجرة منه وإليه، وأن يوم الخميس الماضي شهد هبوط طائرة من طراز (إيليوشن -76) القديمة فيه وأقلعت نحو الشمال الشرقي إلى قاعدتها في العاصمة الأذرية - باكو".

وأضافت الصحيفة أن "تحقيقا استقصائيا أجرته، كشف أن السنوات السبع الأخيرة شهدت هبوط 92 رحلة جوية لطائرات شحن أذرية تابعة لشركة (سيلكوي) الأذرية، وأن ذلك كشف عن أن إسرائيل باعت وسائط عسكرية حربية بمليارات الدولارات إلى هذه الدولة"، والتي كما ذكرت، هآرتس، "تزود إسرائيل بالمقابل بالنفط وتوفر لها موطئ قدم قريب من إيران".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر خارجية قولها إن "أذربيجان أتاحت لجهاز الموساد الإسرائيلي إقامة محطة متقدمة له توفر له قدرة عالية لتعقب ورصد ما يجري في إيران، كما أن السلطات الأذرية أهلت مطارا مخصصا لمساعدة إسرائيل في حال قررت مهاجمة منشآت نووية إيرانية".

وحسب نفس المصادر فإن "عملاء الموساد الذين سرقوا الأرشيف النووي الإيراني تم تهريبه إلى إسرائيل عن طريق أذربيجان".

المصدر: هآرتس