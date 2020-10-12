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إسرائيل.. "القلب اليهودي" يطالب بوقف توريد السلاح لأذربيجان

أخبار العالم

إسرائيل..
AFP
الجيش الإسرائيلي
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قدم رئيس حزب "القلب اليهودي"، إيلي يوسف، التماسا إلى المحكمة العليا يطالب فيه وزير الدفاع بيني غانتس بوقف الصادرات العسكرية من إسرائيل إلى أذربيجان بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها.

وكتب جوزيف في التماسه: "60 في المئة من أسلحة أذربيجان تأتي من إسرائيل. في الأسبوعين الماضيين، كان هناك قطار جوي من إسرائيل إلى أذربيجان لملء المخزون بطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى"، معتبرا أن "إسرائيل لا تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، لأنها معنية بالتمتع بثمار أموال الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أذربيجان".

وأضاف: "من أجل أبنائنا وأحفادنا، نطلب من المحكمة إصدار أمر كما طلبنا بوقف جميع الصادرات العسكرية إلى أذربيجان بشكل مباشر أو غير مباشر بين الأسلحة والتدريب".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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