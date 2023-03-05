بوركينا فاسو تفرض حظر تجول في عدد من مناطق البلاد الحدودية لمكافحة الإرهاب

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن السلطات في بوركينا فاسو فرضت حظر تجول في المناطق الواقعة بالقرب من الحدود مع مالي وغانا وتوغو من أجل المساعدة في محاربة "الجهاديين".

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ونقلت الوكالة عن السكرتير العام لإدارة المنطقة الشمالية في البلاد قوله: "في إطار مكافحة الإرهاب يتم فرض حظر تجول من الساعة 22:00 مساء حتى الساعة 05:00 صباحا في أراضي المنطقة كلها في الفترة ما بين 3 مارس الجاري وحتى يوم الجمعة 31 مارس الجاري".

وأضافت أنه تم فرض حظر التجول أيضا في أجزاء من المنطقة الشرقية الوسطى من البلاد.

وتحاول بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل صد هجوم "الجهاديين" الراديكاليين المستمر منذ عام 2015.

المصدر: نوفوستي