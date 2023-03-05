طيارون يقاطعون تدريبات عسكرية بسبب سياسات حكومة نتنياهو

أعلن 37 طيارا إسرائيليا من قوات الاحتياط عدم حضورهم التدريبات المزمع عقدها في سلاح الطيران، وذلك احتجاجا على التشريعات القانونية في حكومة نتنياهو.

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وقال الطيارون وهم من سرب القوات الجوية 69، إنهم سيعودون إلى التدريب المنتظم فقط في حال أوقفت حكومة نتنياهو محاولاتها لدفع حزمة الإصلاحات المثيرة للجدل إلى موافقة المشرعين.

وسيعطي التشريع المقصود الحكومة، مزيدا من الصلاحيات لاختيار قضاة المحكمة العليا، وسيرفض حق المحكمة في إلغاء أي تعديلات على ما يسمى بالقوانين الأساسية.

من الجدير ذكره، أن سرب القوات الجوية 69، يعد واحدا من أفضل الوحدات في سلاح الجو الإسرائيلي، حيث يقوم بتشغيل طائرة F-15 Thunderbird المتقدمة التي تعمل كذراع هجوم طويل المدى للجيش الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلة