إسرائيل تحصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع منظومة "حيتس 3" لألمانيا

منحت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل، لبيع منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "حيتس 3"، إلى ألمانيا.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن الموافقة الأمريكية أتت عقب الزيارة التي قام بها المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الجمعة إلى واشنطن، والتقى خلالها بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوهت القناة، بأن حصول إسرائيل على الموافقة الأمريكية، مؤشر على تطور ملحوظ في حيثيات صفقة الأسلحة التي تسعى إسرائيل لإبرامها منذ فترة طويلة.

وألمحت القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعلن عن صفقة بيع منظومة صواريخ "حيتس 3"، خلال زيارته إلى ألمانيا خلال الأيام الـ 10 المقبلة.

وأشارت "كان، إلى أن الولايات المتحدة ستسمح لدول أخرى في حلف الناتو، بالحصول على منظومة الصواريخ "حيتس3" الدفاعية الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، أنها اقتربت من إبرام صفقة لبيع منظومة "حيتس 3" الدفاعية المضادة للصواريخ بعيدة المدى إلى ألمانيا، ووصفتها بـ "الصفقة الأكبر في تاريخ الصادرات الأمنية الإسرائيلية".

وتشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أن الحصول على الموافقة لبيع منظومات "حيتس 3" لألمانيا، سيدفع دولا أوروبية أخرى لشرائها، علما أن عددا من الدول الأوروبية بينها رومانيا، تقدمت بطلب لاقتناء منظومة الصواريخ "حيتس 3"، عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ملزمة بالحصول على الموافقة الأمريكية قبل إتمام صفقة البيع مع ألمانيا، نظرا إلى أن 80% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، والمقدر بـ 2.2 مليار دولار، ممول من واشنطن، إضافة لاحتوائها على منظومات تكنولوجية أمريكية.

المصدر: سبوتنيك